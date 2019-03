Inchisoare pe viata pentru barbatul care a impuscat doi oameni pe un camp de langa Targoviste, acum doi ani

Ziare.

com

Potrivit portalului instantelor, Curtea de Apel Ploiesti a decis, joi, condamnarea pe viata a lui Marin Gheorghe, care a fost judecat pentru omor calificat, fapta comisa in 26 octombrie 2017, asupra victimelor Gheorghe Ifrim si Ion Neagu.In plus, instanta a decis ca barbatul sa plateasca si sa achite daune morale in valoare de 500.000 de euro.Un consilier local din Razvad, judetul Dambovita, si amicul sau, au fost ucisi, in 26 octombrie 2017, in zona Nisipuri, de langa Targoviste.Cei doi barbati au fost impuscati la cateva sute de metri distanta de terenul pe care il detinea consilierul local, iar trupurile lor erau la o distanta de 100 de metri unul de celalalt.Zeci de persoane, intre care vanatori si oameni care ar fi putut fi in zona in care s-a petrecut dublul asasinat din Dambovita, au fost audiate de procurori si politisti criminalisti.Procurorii considerau, la acel moment, ca in acest caz nu a fost vorba de o razbunare, ci de un conflict spontan.