Inchisorile secrete din Romania - vizate in ancheta TPI privind crimele de razboi din Afganistan

Foto: Curs de Guvernare

SUA au ridicat viza procurorului care a cerut investigatia

Romania - condamnata la CEDO din cauza inchisorilor secrete

Ziare.

com

"Procuratura este autorizata sa inceapa o ancheta privind presupuse crime comise pe teritoriul Afganistanului incepand cu 1 mai 2003", a spus, joi, judecatorul Piotr Hofmanski, citind decizia ce anuleaza hotararea din prima instanta si lanseaza o premiera in materie judiciara.Decizia a fost luata cu unanimitate de Camera de Apel a TPI.Judecatorul Hofmanski a mai declarat ca procurorul sef de pe langa TPI, Fatou Bensouda, nu trebuie sa-si limiteze investigatia la indiciile preliminare, intrucat acest lucru ar afecta functia de cautare a adevarului pe care o are urmarirea penala.Judecatorii TPI care au refuzat in aprilie 2019 sa autorizeze deschiderea anchetei au considerat ca nu se va putea ajunge la un rezultat, cat timp toate partile vizate - SUA, autoritatile afgane si talibanii - nu vor coopera.Curtea Penala Internationala are competenta asupra infractiunii de genocid, asupra crimelor de razboi si asupra crimelor impotriva umanitatii.Decizia de joi a Tribunalului de la Haga, instituit in 2002, va infuria administratia Trump, scrie The Guardian. Washingtonul a criticat de nenumarate ori cererea procurorului sef al TPI, Fatou Bensouda, de a examina actiunile soldatilor americani in Afganistan.Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a avertizat anul trecut ca un astfel de demers va fi urmat de revocarea vizelor pentru personalul TPI care va incerca sa investigheze crimele de razboi sau abuzurile comise de fortele americane in Afganistan sau oriunde altundeva in lume.Fatou Bensouda a confirmat anul trecut ca i-a fost revocata viza de intrare pe teritoriul SUA, dupa amenintarea oficialilor americani.Procurorul sef Bensouda a cerut in noiembrie 2017 autorizarea unei anchete ample, ca urmare a informatiilor colectate in cei peste 10 ani de investigatie preliminara.Ea a explicat atunci ca exista informatii despre acte de tortura, rele tratamente, incalcarea demnitatii, violuri si alte agresiuni sexuale comise de soldati si agenti ai serviciilor secrete americane asupra detinutilor detinuti in Afganistan si alte locuri.De asemenea, ea a aratat ca talibanii si alte grupuri de insurgenti au ucis peste 17.000 de civili afgani dupa 2009 si ca fortele de securitate afgane sunt suspectate ca au torturat prizonieri in centrele de detentie.Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat, in 2018, Romania si Lituania, din cauza detentiei a doi prizonieri ce au fost tinuti in inchisori secrete din aceste state.Curtea s-a pronuntat in favoarea a doi prizonieri detinuti in baza Guantanamo - Abd al-Rahim al-Nachiri (care a deschis proces impotriva Romaniei) si Abou Zoubaida (care a deschis proces impotriva Lituaniei) - care au fost tinuti prizonieri in inchisori secrete in cele doua tari, intre anii 2004 si 2006.Nici Romania si nici Lituania nu au admis existenta inchisorilor secrete pe teritoriile lor si ambele tari au facut apel, dar judecatorii europeni au decis sa respinga apelul.In 2015, fostul presedinte Ion Iliescu a declarat pentru Der Spiegel ca el a aprobat "in principiu", in perioada 2002-2003, o solicitare a SUA privind alocarea unui sediu al CIA in Romania. Publicatia germana l-a intrebat in legatura cu acest subiect si pe Traian Basescu, insa acesta a refuzat sa faca orice comentariu.Citeste mai departe despre Inchisorile secrete din Romania - vizate in decizia prin care Tribunalul Penal International a autorizat investigarea crimelor de razboi din Afganistan pe Curs de Guvernare