Instanta a decis ca inca un violator din celebrul caz de la Vaslui poate iesi din inchisoare

Magistratii din cadrul Judecatoriei Vaslui au admis liberarea conditionata formulata pe numele lui Ionut Bogdan Boicu."Instanta admite propunerea formulata de Comisia de liberari conditionate din cadrul Penitenciarului Vaslui privind liberarea conditionata a condamnatului Boicu Ionut Bogdan. Dispune liberarea conditionata a condamnatului, detinut in prezent in Penitenciarul Vaslui, anterior executarii integrale a pedepsei de 6 ani, 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala", arata judecatorii vasluieni.Decizia instantei de fond nu este definitiva, ea putand fi contestata.Saptamana trecuta, magistratii din cadrul Judecatoriei Vaslui au admis liberarea conditionata formulata pe numele unui alt tanar condamnat, Alin Dumitru Rotaru, dar nici aceasta decizie nu a fost definitiva.Alaturi de Alin Dumitru Rotaru si Ionut Bogdan Boicu, alti cinci tineri din localitatea Valeni au fost condamnati, dupa ce in noiembrie 2014 au agresat sexual timp de mai multe ore o eleva in varsta de 18 ani care se intorcea de la scoala Cei sapte tineri au primit pedepse cuprinse intre 6 si 10 ani de inchisoare pentru fapta comisa.Rotaru a fost acuzat de viol in forma agravanta si lipsire de libertate, el fiind unul dintre cei trei care si-au recunoscut faptele.Pe de alta parte, judecatorii au respins cererea de liberarea conditionata in cazul altui tanar dintre cei sapte, care avea de ispasit o pedeapsa mai mica, decizia instantei fiind motivata de faptul ca inculpatul nu a achitat sumele reprezentand daune morale datorate victimei.