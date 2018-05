Talpes vede o aberatie in condamnarea CEDO: Nu a fost un astfel de centru de detentie in Romania. Nu imi pot imagina ca a existat asa ceva

Norica Nicolai: Raspunderea oficialilor romani trebuie cautata la fosti presedinti sau prim-ministri

"Continui sa neg ca in Romania a fost o inchisoare. Si daca a fost si ce s-a intamplat,. DeciNu era posibil asa ceva. Eu in toate declaratiile pe care le-am facut", a declarat, joi, Talpes.Intrebat daca Romania a aprobat aceasta inchisoare, Ioan Talpes a replicat:"Dumneavoastra stiti vreo inchisoare? Ce are una cu alta? Ce, am eu inchisori? Nu am aprobat asa ceva, este o aberatie, nu se poate face aprobarea unei inchisori in afara legilor statului".Chestionat in continuare daca se putea infiinta un centru de detentie in Romania fara ca el sa stie acest lucru, fostul consilier prezidential a raspuns: "Asta va intreb si eu pe dumneavoastra. Daca eu va spun ca autoritatile nu au stiut si nu au facut o inchisoare sau ca s-au promovat asemenea practici, nu inteleg care e discutia sau cine a aparat interesele Romaniei".Talpes a spus ca se intreaba si el pe ce baza s-a facut aceasta condamnare."Probabil vine de la cei care au fost foarte socati si au fost", a adaugat el.Intrebat daca este posibil ca cetateanul Al Nashiri sa fi fost tinut in acea locatie, Ioan Talpes a replicat: ". Intrebati-va de ce i se imputa asta statului roman. Haideti sa incercam ca dincolo de ce se dau in astfel de decizii judecatoresti...".Pe de alta parte, europarlamentarul Norica Nicolai, care a condus comisia parlamentara privind inchisorile CIA, a declarat, joi, ca ancheta parlamentara nu a exclus, dar nici nu a expus existenta unor centre de detentie pe teritoriul Romaniei, dar a cerut parchetelor sa treaca la o cercetare judiciara, ceea ce nu s-a intamplat.Nicolai considera ca, daca CEDO cere sa se analizeze raspunderea oficialilor romani, atunci aceasta trebuie cautata la fosti presedinti sau prim-ministri care au incheiat acordul pentru centre de detentie pe teritoriul Romaniei."Este o condamnare intr-o plangere individuala a unui cetatean saudit de cetatenie yemenita, care a facut o plangere ca ar fi fost tinut in inchisori romanesti la parchete in 2012. Din pacate, aceasta plangere nu a fost investigata nici pana astazi.Tot ce pot sa va spun este caLa momentul respectiv, in 2007, Parlamentul a cerut parchetelor sa procedeze la o investigatie judiciara, pentru ca Parlamentul nu are niciun fel de competenta in aceasta materie. Nu putea face o comisie rogatorie sau sa ceara lamuriri statului american, pentru ca aceste inchisori au fost detinute si manageriate de CIA", a declarat Norica Nicolai.Ea a adaugat ca, de atunci, procurorii din Romania fac investigatii care nu au nicio finalitate."Dupa parerea mea, daca se pune problema unei raspunderi si CEDO cere sa se analizezesi cu privire la situatia parchetelor din Romania care, iata,", a adaugat Norica Nicolai.Intrebata daca este vorba despre o locatie anume in plangerea facuta la CEDO de respectivul cetatean, care ar fi fost detinut in perioada 2003-2005, Nicolai a precizat: "E vorba de o detentie de 18 luni. Aceasta locatie nu a fost identificata de ancheta parlamentara, pentru ca noi nu am investigat decat ceea ce era public, adica transferurile operate de avioane care au fost inchiriate de CIA si in cadrul acestor transferuri nu s-au stabilit niciun fel de elemente care sa stabileasca faptul ca au fost locatii secrete pentru detentia acestor persoane".Comisia parlamentara de ancheta privind inchisorile CIA, infiintata in 2006, a fost condusa de Norica Nicolai si si-a incheiat activitatea dupa doi ani, concluzionand ca nu exista indicii ca pe teritoriul Romaniei ar fi existat astfel de centre de detentie.Amintim ca Romania si Lituania au fost gasite vinovate joi de Curtea Europeana a Drepturilor Omului de incalcari ale conventiei care interzice tortura in cazurile lui Al Nashiri si respectiv Abu Zubaydah, in urma participarii celor doua tari la programul inchisorilor secrete CIA.CEDO obliga Romania sa-i plateasca lui Al Nashiri daune in valoare de 100.000 de euro.Iata aici mai multe detalii: CEDO condamna Romania pentru inchisorile secrete ale CIA: Trebuie sa platim 100.000 de euro unui militant al Qaida