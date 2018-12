Liderul miscarii islamiste Fratii Musulmani, condamnat la inchisoare pe viata

Ziare.

com

Badie si Shater au fost condamnati la aceeasi pedeapsa in 2015, in legatura cu incidente violente intre sustinatori si opozanti ai miscarii Fratii Musulmani la sediul acestei organizatii islamiste.Aceasta hotarare poate fi atacata in recurs la Curtea de Casatie, cea mai inalta instanta judciara in Egipt, au declarat surse judiciare pentru Reuters.Alti patru inculpati au fost condamnati la inchisoare pe viata.Saad al Katatny, presedintele Parlamentului in timpul presedintiei lui Morsi, a fost achitat, dar si un fost ministru, doi lideri ai miscarii Fratii Muslmani si alti doi inculpati.viewscnt