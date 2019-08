Miliardarul american Jeffrey Epstein a fost gasit mort, in inchisoarea din New York UPDATE

Ziare.

Epstein, care avea 66 de ani, s-a spanzurat si a fost gasit de garzi sambata dimineata, la ora 07.30.Acesta a mai incercat sa se sinucida pe 25 iulie, fiind gasit in stare de inconstienta si cu rani la gat in celula sa de la o inchisoare din Manhattan, New York.Epstein a pledat nevinovat pentru acuzatii de abuz sexual si trafic de minori si a fost retinut fara avea dreptul la cautiune, scrie BBC.Jeffrey Epstein, un fost apropiat al lui Bill Clinton, Donald Trump si printul Andrew, retinut pentru trafic de minori, in New York si Florida, in perioada 2002 - 2005, fapte pentru care risca o pedeapsa de pana la 45 de ani de inchisoare, a pledat nevinovat, potrivit Reuters.Epstein, care a fost arestat pe 6 iulie, in New Jersey, a fost audiat luni la Curtea superioara din New York si a pledat nevinovat.Pe numele sau au fost formulate doua capete de acuzare pentru trafic de minori, pentru care risca o pedeapsa cu pana la 45 de ani de inchisoare.