Milionarul Gruia Stoica, condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare

Decizia a fost data de Tribunalul Iasi si poate fi contestata la Curtea de Apel Iasi.In aceasta pedeapsa a fost contopita si o alta condamnare, de 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, primita pentru cumparare de influenta si pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit Adevarul. Fratele lui Gruia Stoica, Vasile Didila, a fost condamnat si el la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, potrivit sentintei Tribunalului Iasi, pronuntata vineri, 10 aprilie.Un al treilea inculpat din dosar, Vasile Raducan, tatal lui Gruia Stoica, a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare.Este vorba despre un proces putin mediatizat, in care afaceristul Gruia Stoica, fondatorul si presedintele Grampet Group, fratele acestuia din partea mamei, Vasile Didila, si tatal sau, Vasile Raducan, sunt judecati pentru evaziune fiscala si spalare de bani.Un dosar in care acuzatiile au legatura cu privatizarea firmei Transbordare Vagoane Marfa, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de 8,8 milioane de lei, potrivit anchetatorilor.Ancheta procurorilor DIICOT Iasi a fost finalizata in noiembrie 2015, dar cazul a trenat in instanta timp de aproape cinci ani.