Ministerul Justitiei vrea sa limiteze la patru ani mandatele sefilor de penitenciare

Potrivit reprezentantilor Ministerului Justitiei, forma actuala a actului normativ s-a concretizat in urma mai multor intalniri intre reprezentantii acestei institutii, oficiali ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) si organizatiilor sindicale din sistemul administratiei penitenciare.Astfel, se propune, potrivit Ministerului, schimbarea denumirii de "functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare" cu cea de "politist de penitenciare", modificare ce isi propune sa le acorde angajatilor din acest sistem identitate ca ocupatie si categorie profesionala, similar celorlalte institutii din structura de aparare, ordine publica si securitate nationala."Instituirea mandatelor pe perioada limitata (patru ani) pentru functiile de conducere din sistemul administratiei penitenciare pentru a asigura un act de management mai eficient, printr-o mai mare responsabilizare a persoanelor care detin aceste functii, incuraja pregatirea profesionala a persoanelor care aspira la o astfel de functie, deschizand accesul si altor persoane din cadrul sistemului la ocuparea acestor functii, stimuland astfel competitia si asigurand o baza de selectie obiectiva", potrivit MJ.Totodata, proiectul mai prevede si instituirea Ghidului carierei politistilor de penitenciare care ar detalia conditiile privind evolutia in cariera a politistilor de penitenciare.Modificarile propuse sunt aliniate deciziei CEDO in cazul Romaniei privind conditiile din penitenciare, mentioneaza sursa citata.