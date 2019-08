Ministerul Justitiei vrea sa majoreze indemnizatia de hrana pentru detinuti

Ziare.

com

In referatul de aprobare, MJ noteaza ca actualizarea valorii financiare a normelor de hrana ale persoanelor private de libertate se face periodic, pe baza indicilor preturilor de consum, daca rezulta diferente de peste 5% fata de luna in care s-a stabilit ultima valoare."Pana in prezent nu a mai existat o actualizare a valorilor financiare ale normelor de hrana, subsecventa stabilirii acestora prin (...) Ordinul ministrului Justitiei nr. 3146/C/2018 pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrana ale persoanelor private de libertate", se precizeaza in document.MJ arata ca, potrivit datelor statistice furnizate de catre Institutul National de Statistica, indicele preturilor de consum pentru produsele alimentare (IPC Marfuri alimentare) pentru perioada septembrie 2018 - mai 2019 este de 105,66%."Avand in vedere diferenta procentuala de peste 5% (respectiv, 5,66%), precum si dispozitiile articolului 51 alineatul (2) din ordonanta Guvernului 26/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesara actualizarea valorilor financiare ale normelor de hrana ale persoanelor private de libertate", se mentioneaza in referat.Ministerul Justitiei precizeaza ca impactul financiar asupra bugetului general consolidat va fi in acest an de 1.108.000 de lei, iar pentru urmatorii patru ani de cate 2.198.000 de lei.