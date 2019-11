MJ: Peste 500 de detinuti eliberati in baza legii recursului compensatoriu au comis noi infractiuni violente

Ziare.

Mai mult,, a mai precizat Florin Roman intr-o postare pe Facebook "509 de detinuti care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu, asa-zisa promotie Tudorel Toader , au comis noi infractiuni violente. Aici vorbim de crima , viol, talharie, pedofilie, act sexual cu un minor, pornografie infantila etc. Este raspunsul oficial al ministrului Justitiei la o interpelare, pe care am adresat-o in calitate de deputat PNL.Ministrul Ana Birchall ma mai informeaza ca numarul celor care au beneficiat de beneficiile recursului compensatoriu de la intrarea in vigoare a legii este de 21.049 persoane.Dintre acestea, mai mult de 7.000 au fost cazuri de infractiuni deosebit de periculoase, omor , viol, talharie calificata etc. 1.877 de persoane eliberate au fost reincarcerate, iar 509 detinuti eliberati din nou au comis noi crime, violuri si talharii!", a scris deputatul PNL.In plus, Florin Roman spune ca intr-un raspuns primit de la Ministerul Justitiei la o alta interpelare i s-a spus ca "la nivelul lunii august, dupa drama de la Caracal, guvernul Dancila a pregatit un OUG de inasprire a pedepselor pentru cei care comit fapte grave, spre limitele maxime, insa acel proiect a ramas in aer"."PNL solicita PSD si premierului demis Viorica Dancila sa rupa fratia cu criminalii, violatorii si talharii si sa accepte abrogarea recursului compensatoriu si inasprirea pedepselor pentru criminali, violatori si talhari!", este mesajul transmis de deputatul PNL Florin Roman partidului care guverneaza la ora actuala, desi guvernul Dancila a fost demis, prin motiune de cenzura, de catre Parlament."De la data de 19.10.2017 pana la data de 18.09.2019 s-au inregistrat 21.049 de liberari, ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 169/2017. Dintre acestea, 634 au fost condamnate pentru viol si 1670 pentru talharie calificata 1670. In perioada anterior mentionata, din totalul liberarilor, s-au inregistrat 1877 de reincarcerari. Dintre acestea 47 viol, 226 talharie calificata, 36 omor", se arata in raspunsul Ministerului Justitiei.C.B.