Noi cazuri de coronavirus la penitenciarele Jilava si Gherla, unde sunt aproape 1.800 de detinuti

"Astazi (...) un al doilea angajat al Penitenciarului Bucuresti-Jilava a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Politistul de penitenciare isi exercita atributiile de serviciu in sectorul administrativ si nu a interactionat cu persoane private de libertate", mentioneaza ANP.Conform sursei citate, contactii identificati au fost scosi din serviciu si vor ramane la domiciliu, urmand a fi aplicate recomandarile Directiei de Sanatate Publica Ilfov.Spatiile de lucru sunt dezinfectate. Se asigura, de asemenea, continuitatea activitatilor specifice, in baza planificarilor, arata ANP."Referitor la primul caz confirmat in cadrul aceleiasi unitati, in data de 21.04.2020, mentionam ca, pe langa testarea specifica a celor 33 de cadre identificate contacti, Directia de Sanatate Publica Ilfov a comunicat posibilitatea efectuarii de teste inclusiv in randul detinutilor contacti", precizeaza ANP.Totodata, Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat si un prim caz confirmat la Penitenciarul Gherla - un angajat care isi desfasura activitatea in sectorul de detinere."In prezent, se efectueaza verificari pentru stabilirea contactilor, teste specifice urmand a fi aplicate conform indicatiilor Directiei de Sanatate Publica Cluj. Masurile de scoatere din serviciu si inlocuire cu personal de rezerva, precum si cele de dezinfectie se implementeaza inclusiv in acest caz", anunta ANP.