Noi condamnari in cazul de sclavie de la Berevoesti - pedepse de pana la 18 ani de inchisoare

Pedepsele sunt cuprinse intre 5 ani si 2 luni si 18 ani si 10 luni inchisoare pentru trafic de persoane, trafic de minori si constituire a unui grup infractional organizat.Reprezentantii Politiei Arges au anuntat ca toate cele sapte persoane au fost incarcerate in baza mandatului emis de instanta.Amintim ca, in noiembrie 2018, sase persoane judecate in cazul sclaviei de la Berevoiesti au fost condamnate definitiv la pedepse cuprinse intre 4 si 10 ani, iar in septembrie 2017 alte cinci persoane au fost condamnate la inchisoare cu executare in acelasi dosar, pedepsele fiind cuprinse intre trei ani si cinci ani si patru luni.In localitatea argeseana Berevoesti, anchetatorii sustin ca, din 2008 si pana in vara anului 2016, mai multe grupuri infractionale au recrutat 40 de persoane minore si majore si le-au constrans, prin inducere in eroare sau chiar rapire, la executarea de munci sau la practicarea cersetoriei.Victimele erau batute, nu primeau mancare, iar cand primeau li se ofereau resturi, erau legate cu lanturi sau chingi sau incuiate pe timpul noptii ca sa nu poata fugi.