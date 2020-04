Numarul politistilor infectati cu COVID-19 creste continuu la Jilava

LIVE

"In urma testelor efectuate, la nivel extins, in randul angajatilor Penitenciarului Bucuresti-Jilava,Acestia fac parte din grupul contactilor atribuiti cazurilor anterior confirmate. Reamintim ca primele rezultate ale testelor efectuate in randul persoanelor private de libertate au fost negative. Procesul de testare continua", potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis luni.ANP precizeaza ca, pana in prezent, cu exceptia celor sase cazuri de angajati confirmati COVID-19, nu se inregistreaza nicio alta infectare cu virusul SARS-CoV-2 la Penitenciarul Bucuresti-Jilava.Administratia locului de detinere aplica indrumarile Directiei de Sanatate Publica Ilfov. Totodata, se continua implementarea masurilor igienico-sanitare, monitorizarea medicala a tuturor detinutilor si triajul epidemiologic al angajatilor, la intrarea si iesirea din serviciu, conform planificarilor, mentioneaza ANP.In prezent, activitatea penitenciarului se desfasoara in conditii normale, fara disfunctionalitati, atat din punct de vedere administrativ, cat si operativ, a adaugat ANP.Un angajat al Penitenciarului Bucuresti-Jilava a fost confirmat cu noul coronavirus pe 21 aprilie, un altul - pe 23 aprilie , iar al treilea - pe 25 aprilie.