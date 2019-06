O fosta directoare in Comisia de Acreditare a Spitalelor a fost condamnata la 5 ani inchisoare cu executare, pentru mita

Ziare.

Instanta a mai dispus confiscarea speciala a sumei de bani obtinute cu titlu de mita de aceasta, respectiv 1.509.611 lei. Decizia nu este definitiva, putand fi contestata cu apel.Oana Mihaela Alexandrescu-Duca mai este judecata intr-un alt dosar, pentru abuz in serviciu, alaturi de Dan Romulus Serban, fost presedinte al CoNAS, si fostul director juridic Aracsia Magdalena Bentia in legatura cu acordarea nelegala a unor contracte de prestari servicii, prejudiciul in acest caz fiind de peste 13 milioane lei.Potrivit DNA, in perioada 2 decembrie 2010 - 5 august 2011, Dan Romulus Serban, Oana Mihaela Alexandrescu-Duca si Aracsia Magdalena Bentia, cu incalcarea prevederilor legale si in unele cazuri la preturi supraevaluate, au incheiat cu trei societati comerciale doua contracte de prestari servicii, un act aditional si un acord cadru, care priveau achizitia unor servicii de arhivare electronica a documentelor, caz in care s-a dispus autorizarea si ordonantarea unor plati nelegale, in suma totala de 1.256.186 lei; precum si a unor servicii de organizare si gestionare a voiajelor, servicii conexe si anexe de turism si consultanta juridica pentru angajatii CoNAS si pentru membrii unui grup tinta (10 grupe a 25 de participanti) dintr-un proiect ce trebuia finantat din fonduri nerambursabile (respins de AM PODCA), situatie in care s-a dispus autorizarea si ordonantarea unor plati nelegale in suma totala de 598.890 lei, aferenta serviciilor juridice neprestate.De asemenea, un alt contract se referea la servicii de consultanta si formare profesionala a adultilor pentru implementarea procedurilor si metodologiei de acreditare a spitalelor, concretizate in vizite de bune practici in Andaluzia, Australia, Columbia, Brazilia si Argentina, ceea ce a avut drept consecinta autorizarea si ordonantarea unor plati nelegale, in suma totala de 4.937.871 lei.Conform DNA, in acelasi context, in perioada 2010 - 2012, Oana Mihaela Alexandrescu-Duca a pretins de la doi dintre reprezentantii firmelor prestatoare de servicii suma de 100.000 euro si procentajele de 20% din valoarea de 5.127.965 lei a unuia dintre contracte, respectiv 6% din valoarea de 1.012.000 lei a actului aditional incheiat in cadrul aceluiasi contract.Din sumele pretinse, Oana Mihaela Alexandrescu-Duca a primit in mai multe transe sumele de 100.000 euro si 1.080.000 lei.