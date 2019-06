4 ani de inchisoare pentru recidivistul din Alba, care a talharit o tanara in fata liftului

Ziare.

Judecatoria Alba Iulia a admis, de asemenea, in parte actiunea civila formulata de persoana vatamata, constituita parte civila si, in consecinta, obliga inculpatul la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de daune morale.De asemenea, instanta a admis actiunea civila formulata de Spitalul Judetean de Urgenta Alba si obliga inculpatul sa plateasca in favoarea acestuia suma de 1.922,72 lei, cu dobanda legala aferenta calculata din ziua urmatoare externarii tinerei - 23 noiembrie 2018 - si pana la plata efectiva, reprezentand cheltuieli de spitalizare ale victimei."In baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat, conform dispozitiilor acestui act normativ in vederea introducerii profilului genetic al inculpatilor in SNDGJ, atragand atentia inculpatului ca probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obtinerea si stocarea in SNDGJ a profilului genetic", se mentioneaza in solutia pe scurt.Instanta mentine masura arestarii preventive a lui Nicolae Tiberiu Dragoi, care poate face apel in termen de 10 zile de la comunicare.Un recidivist, eliberat din inchisoare in septembrie 2018 in baza recursului compensatoriu, a atacat si talharit o tanara din Alba Iulia care astepta liftul in scara unui bloc.Fapta a fost surprinsa de camera de supraveghere instalata la parterul blocului unde victima, care astepta liftul, a fost lovita cu agresivitate.Filmuletul, devenit viral pe retelele de socializare, cu aproape un milion de vizualizari la scurt timp dupa ce a fost postat, surprinde momentul in care o tanara, de 20 de ani, este lovita cu pumnul in fata, aceasta cazand instantaneu pe spate pe pardoseala, moment in care autorul o talhareste."Din actele de urmarire penala efectuate in cauza a reiesit ca exista probe din care rezulta ca in data de 17.11.2018, in jurul orei 18:30, in timp ce asteptau ascensorul din scara blocului M4 de pe bd. 1 Decembrie 1918 din mun. Alba Iulia, inculpatul D.N.T. i-a aplicat cu brutalitate victimei S.D.R. (in varsta de 20 ani) o lovitura cu pumnul in zona fetei, victima a cazut pierzandu-si cunostinta, iar inculpatul i-a sustras telefonul mobil marca Samsung Galaxy J5 si portofelul in care avea cartea de identitate, permisul de conducere, un card bancar si suma de 400 lei, cauzand persoanei vatamate un prejudiciu in cuantum de aproximativ 1.500 lei", se mentioneaza intr-un comunicat remis de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia.Victima s-a prezentat la spital cu pierderi de memorie. Ea le-a spus medicilor ca nu stie in ce conditii a ramas fara telefon si portmoneu. Reprezentantii spitalului din Alba Iulia au anuntat Politia, care initial a deschis dosar penal pentru insusirea bunului gasit.Cu ocazia investigatiilor efectuate, politistii au reconstituit traseul tinerei, care nu locuieste in blocul unde a avut loc fapta, au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere si au constatat ca este vorba de o talharie.Suspectul a fost identificat si dus la audieri, iar procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva acestuia pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata.Inculpatul are 33 ani si a fost condamnat in mai multe dosare penale pentru comiterea de infractiuni grave."Astfel, in cursul anului 2015, inculpatul D.N.T. a fost condamnat de instantele romane pentru savarsirea mai multor infractiuni, printre care furt calificat si tentativa de viol in stare de recidiva, la pedeapsa rezultanta de 4 ani 1 luna inchisoare.Totodata, in anul 2013, prin hotarare recunoscuta ulterior de autoritatile romane, inculpatul a fost condamnat de organele judiciare din Grecia la pedeapsa rezultanta de 7 ani si 4 luni inchisoare pentru comiterea infractiunilor de talharie si vatamare corporala aplicandu-i interdictia de a se afla in Grecia pentru totdeauna.Mentionez ca inculpatul a comis infractiunea de talharie calificata cercetata in prezenta cauza in stare de recidiva postexecutorie, la scurt timp dupa eliberarea la termen din data de 15.09.2018 din executarea pedepsei rezultante de 7 ani si 2 luni inchisoare", transmite reprezentantul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia.