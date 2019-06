Paznic la Penitenciarul Deva, injunghiat cu o foarfeca de un detinut

Ziare.

com

Potrivit unor surse locale, un paznic de la Penitenciarul Deva a fost injunghiat, miercuri seara, de 3 ori cu o foarfeca de catre un detinut.Agentul de penitenciar a fost dus imediat la spital, iar potrivit primelor informatii, nu i-au fost atinse organe vitale.Sursele citate sustin ca detinutul este cunoscut ca lider al traficului de obiecte interzise in inchisori.Presedintele Sindicatului Independent Vulturul din cadrul Penitenciarului Deva, Nicolae Grosu, a declarat, pentru Mediafax, ca seful de schimb a fost atacat si injunghiat de 3 ori cu o foarfeca, in zona intercostala stanga, de catre un detinut."Colegul a fost transportat la spital, a primit ingrijiri medicale. Din fericire, am aflat acum ca este bine. Din pacate, cazurile de ultraj au devenit ceva cotidian in activitatea noastra, lucratorii de penitenciar care lucreaza de ani de zile cu aceste elemente violente ale societatii nu au nici cea mai mica protectie legala.De multe ori, Federatia Sindicatelor din sistemul penitenciar din care si sindicatul nostru face parte a solicitat modificarea legii, in sensul ca dorim introducerea lucratorilor de penitenciare in forma agravanta a actiunii de ultraj", a spus Nicolae Grosu.