Pedeapsa maxima pentru pedofilie in Romania este de 10 ani de inchisoare. Cati ani primeste un pedofil in alte tari

In schimb, in alte tari agresorul ramane sub supravegherea politistilor si dupa ce a fost eliberat.In, pedepsele incep de la cinci ani ani de inchisoare si o amenda de 75 de mii de euro pentru prejudicii sexuale comise fara violenta asupra unui minor si pot ajunge la 20 de ani de detentie. Codul Penal francez prevede si amenda de 100 de mii de euro daca sunt agresati sexual minori bolnavi sau cu deficiente fizice ori psihice, informeaza Stirile TVR In schimb, inlegislatia penala este mai permisiva si prevede o inchisoare de sase ani. Daca fapta este savarsita cu violenta, perioada de detentie poate ajunge la 15 ani. In urma cu cativa ani, autoritatile de la Madrid au infiintat un Registru de Delincventi Sexuali, care trebuie consultat inaintea angajarii in invatamant si in scolile sportive.In, pentru pedofilie inchisoarea este de 10 ani, insa daca fapta a fost comisa cu violenta se poate ajunge si la inchisoare pe viata fara posibilitatea de eliberare conditionata, asa cum este e si cazul celebrului pedofil Marc Dutroux, care este responsabil pentru moartea a nu mai putin de 4 fete. Pe langa anii de detentie, agresorul trebuie sa plateasca si o amenda de zece mii de euro.In statul american, pedofilii sunt monitorizati de politie si dupa executarea pedepsei. "Ii informam pe cetateni atunci cand agresorii sexuali se muta in cartierele lor. Avem si detectivi care se asigura ca acesti infractori sunt inregistrati atunci cand isi schimba adresa. Daca nu anunta, pot fi arestati", a declarat sergentul Lory Franklin, citat de Stirile TVR.