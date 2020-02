Perchezitii in 10 penitenciare: S-au gasit telefoane mobile, fructe fermentate, fierbatoare si cutite improvizate

Ziare.

"In urma actiunilor de perchezitie din data de 20.02.2020, in 10 unitati penitenciare, au fost descoperite si confiscate, cu sprijinul a 1926 de politisti de penitenciare si al structurilor locale ale Ministerului Afacerilor Interne, urmatoarele obiecte interzise:- 7 telefoane mobile (4-Penitenciarul Bucuresti-Jilava, 2-Penitenciarul Severin, 1-Penitenciar Tulcea),- un incarcator telefon (Penitenciarul Severin),- 3 cartele sim (2-Penitenciarul Severin, 1-Penitenciarul Braila),- o baterie telefon (Penitenciarul Severin),- 58 lei (Penitenciarul Tulcea),- fructe fermentate, fierbatoare si cutite improvizate.Au fost perchezitionate 373 de spatii si 1848 de persoane custodiate", anunta Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).ANP si structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au facut joi, perchezitii in zece penitenciare, pentru prevenirea evenimentelor negative si asigurarea sigurantei locurilor de detinere.Unitatile vizate au fost Giurgiu, Iasi, Tulcea, Galati, Gherla, Targu-Jiu, Bucuresti-Jilava, Mioveni, Drobeta-Turnu Severin, Braila.