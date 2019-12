PNL a depus un proiect cu masuri de rezolvare a supraaglomerarii penitenciarelor. Prima faza ar costa 3,5 milioane de euro

executarii masurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cautiune;

executarii masurii arestului la domiciliu;

aplicarii ordinului de protectie provizoriu si ordinului de protectie;

aplicarii ordinului european de protectie, in cazul in care Romania este stat emitent;

supravegherii la distanta a detinutilor.

"Legislatia dintr-un stat european trebuie sa asigure siguranta cetatenilor, drepturile si libertatile cetateanului, demnitatea omului. Este obligatoriu, nu facultativ! Pornind de la aceste lucruri, saptamana aceasta, am depus o initiativa legislativa, solicitand procedura de urgenta. (...)Propunerea, initiata impreuna cu alti trei parlamentari de la PNL, respectiv senatorii Marcel Vela si Florin Citu si deputatul Catalin Predoiu, reglementeaza infiintarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronica (SIME). Pe scurt, se prevede modalitatea prin care se va realiza supravegherea cu dispozitive electronice", a afirmat Gorghiu, intr-un comunicat de presa transmis vineri.Potrivit acesteia, SIME se utilizeaza in scopul monitorizarii electronice cu ocazia:"Implementarea acestui mecanism presupune, pe langa existenta cadrului normativ, si crearea unei infrastructuri constand in sisteme informatice, aplicatii, echipamente de comunicatii si tehnologia informatiei. De aceea, se propune valorificarea infrastructurii si serviciilor publice deja existente, care permit realizarea unora dintre functiile acestui proces.In acest sens, se va utiliza infrastructura de la Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112", a explicat Gorghiu."Este un proiect legislativ al PNL bun si necesar pentru Romania, avand in vedere ca el vizeaza reglementarea unor masuri de natura penala care sa corespunda standardelor impuse de Uniunea Europeana si de Constitutia Romaniei, prin care sa nu se mai incalce drepturile fundamentale ale persoanelor condamnate, reducand totodata costurile necesare intretinerii detinutilor, dar si costurile din sarcina statului ca urmare a unor eventuale sanctiuni la CEDO", a completat senatorul PNL.