Prima pedeapsa cu inchisoare pentru fuga din carantina: Un tanar a "evadat" de 3 ori si a fost condamnat

In dosar a fost trimis in judecata si un medic epidemiolog de la DSP Salaj banuit ca l-a ajutat pe tanar.Tanarul a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu un procuror si a primit 8 luni de inchisoare cu suspendare.De asemenea, reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au declarat ca tanarul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile."Tanarul a fost cercetat in stare de retinere pentru savarsirea a doua infractiuni de zadarnicire a combaterii bolilor dispunandu-se apoi masura controlului judiciar pe 60 de zile de catre Judecatoria Zalau. Intre acest inculpat si procuror s-a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei prin care inculpatului i s-a aplicat o pedeapsa rezultanta de 8 luni de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata de 2 ani", arata reprezentantii Parchetului.De asemenea, in acest dosar a fost trimis in judecata, pentru fals intelectual, un medic epidemiolog din cadrul DSP Salaj, care a eliberat tanarului de 28 de ani un "aviz epidemiologic" din care rezulta ca acesta nu se mai afla in carantina, desi mai avea o zi de stat.