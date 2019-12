Protestul din 10 august: Cei 7 agresori ai femeii jandarm au primit inchisoare cu suspendare

Ziare.

Toti cei sapte agresorii sunt acuzati de ultraj, iar doi dintre ei - cei care au furat arma Stefaniei Nistor - au fost condamnati si pentru uz de arma fara drept.Decizia poate fi atacata.In plus, barbatii nu mai au voie sa participe pentru cinci ani la proteste , la adunari publice sociale, culturale sau sportive.Instanta a mai dispus ca inculpatii sa presteze munca in folosul comunitatii in cadrul Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, la Administratia Cimitirelor sau Crematoriilor Umane sau in cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare sau la Arhiepiscopia Bucurestilor.Acestia mai sunt obligati sa ii plateasca Stefaniei Nistor, jandarmului agresat, 10.000 de euro daune morale.Femeia care facea parte din fortele de ordine ale Jandarmeriei a fost lovita de mai multi protestatari in 10 auguat 2018 . Ea a fost prinsa in multime alaturi de un alt coleg jandarm, fiind loviti de mai multi protestatari. Alti protestatari au intervenit, insa, si au facut scut, pentru a-i apara pe cei doi jandarmi La scurt timp, Jandarmeria a anuntat ca femeia a fost internata cu suspiciune de fractura la coloana cervicala. Insa a fost externata dupa cateva zile. In spatiul public au aparut critici la adresa ei avand in vedere ca, initial, reprezentantii Jandarmeriei au anuntat ca are o fractura de coloana pentru ca, dupa doar cateva zile, jandarmerita sa paraseasca spitalul pe propriile picioare."Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care si o domnisoara de 23 de ani care este bine. Era pansata, avea o arsura. (...) Nu are factura de coloana, nu este la Terapie Intensiva, e pe sectia de Chirurgie. (...) Am vazut imaginile, ei sunt bine, ma asteptam la cu totul altceva", a declarat, in 11 august, ministrul Sanatatii de la acea vreme, Sorina Pintea , in cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.Sute de protestatari au fost raniti in 10 august 2018, dosarul aferent fiind pe masa procurorilor si in prezent.