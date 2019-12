Puscariasii au meniu cu sarmale si cozonac. Cati vor fi lasati acasa de Craciun

Ziare.

com

Totodata, de sarbatori detinutii vor primi un meniu festiv, traditional."Avand in vedere preocuparea constanta a administratiilor locurilor de detinere pentru promovarea unui climat carceral cat mai apropiat de cel anterior privarii de libertate, la nivelul tuturor unitatilor penitenciare se deruleaza proiecte de activitate specifice Sarbatorilor de iarna. Acestea includ: activitati artistico-plastice, moral-religioase, de mentinere a legaturii cu familia si comunitatea, caritabile si de voluntariat", se arata intr-un comunicat de presa transmis de ANP.De asemenea, arata sursa citata, in zilele considerate festive, hrana alocata persoanelor custodiate este adaptata meniului traditional. Astfel, detinutii primesc, complementar normei de baza, un supliment care adauga un aport de maxim 925 de calorii."Meniul festiv de sarbatori poate contine, pe langa alimente de baza,etc. Precizam faptul ca persoanele custodiate sunt alocate la norme de hrana in mod diferentiat, in principal in functie de activitatile pe care le desfasoara, de convingeri religioase sau de regimuri alimentare recomandate pe considerente medicale", scrie in comunicat.