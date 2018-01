Romania trimite luni la CEDO planul de imbunatatire a conditiilor din inchisori

Ziare.

Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea conditiilor de detentie si a supraaglomerarii din penitenciarele romanesti a fost aprobat pe 17 ianuarie in sedinta de Guvern."Directiile de actiune identificate in calendarul de masuri vizeaza: modificari legislative care urmaresc reducerea populatiei penitenciare si imbunatatirea conditiilor de detentie, investitii in infrastructura fizica a penitenciarelor care vizeaza extinderea numarului de locuri de detentie si modernizarea celor existente, functionarea eficienta a sistemului de probatiune pentru facilitarea aplicarii sanctiunilor si masurilor comunitare care sa conduca la reducerea populatiei penitenciare, implementarea programelor si strategiilor de insertie a persoanelor provenite din sistemul penitenciar , masuri de natura legislativa care sa asigure un recurs efectiv pentru vatamarea suferita, de natura recursului preventiv si a recursului compensatoriu in bani, precum si introducerea supravegherii electronice (prin bratara electronica) ", explica Ministerul Justitiei, printr-un comunicat de presa.Potrivit aceluiasi document, calendarul de masuri 2018 - 2024 a fost conceput si agreat in cadrul Grupului de lucru din care fac parte reprezentanti ai: Ministerului Justitiei, Ministerului Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental pentru CEDO, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Administratiei Nationale a Penitenciarelor si Directiei Nationale de Probatiune."De asemenea, masurile prevazute in Calendar au rolul de a facilita transferul persoanelor condamnate, cetateni romani aflati in detentie in alte state membre ale UE", mai precizeaza Ministerul Justitiei.In documentul adoptat de Guvern se precizeaza ca"Urmare producerii reformei penale de mare profunzime efectuate in Romania se constata, pe de o parte, faptul ca deficitul de numar de locuri de detentie a scazut de la 18.000 - necesar constatat in 2012 la 4300 - necesar estimat in 2017, in timp ce cazurile in supravegherea sistemului de probatiune au crescut de aproximativ 5 ori, de la 20.000 cazuri inregistrate in 2012, la un numar estimat de 100.000 pentru 2017", se arata in document.Potrivit hotararii pilot din 25 aprilie 2017, masurile asteptate din partea Romaniei vor fi structurate pe doua paliere: masuri de natura administrativa, prin care sa se reduca supraaglomerarea si sa fie imbunatatite conditiile de detentie; iar pe de alta parte, masuri de natura legislativa, care sa asigure un recurs eficient pentru vatamarea suferita, de natura recursului preventiv si a recursului compensatoriu specific."Conform informatiilor primite de la Ministerul Afacerilor Externe,Din numarul sus mentionat de cereri, 2.427 au fost comunicate Guvernului Romaniei", potrivit sursei citate.Calendarul de actiuni propus a fi implementat in perioada 2018-2024 este orientat spre imbunatatirea conditiilor de detentie si reducerea supraaglomerarii, pornind de la situatia existenta in unitatile penitenciare la data de 8 ianuarie 2017, fiind identificate cinci directii de actiune.Astfel, este vorba despre- modificari legislative care urmaresc reducerea populatiei penitenciare si imbunatatirea conditiilor de detentie;- investitii in infrastructura fizica a penitenciarelor care vizeaza extinderea numarului de locuri de detentie si modernizarea celor existente;- functionarea eficienta a sistemului de probatiune pentru facilitarea aplicarii sanctiunilor si masurilor comunitare care sa conduca la reducerea populatiei penitenciare;- implementarea programelor si strategiilor de insertie a persoanelor provenite din sistemul penitenciar si masuri de natura legislativa care sa asigure un recurs eficient pentru vatamarea suferita, de natura recursului preventiv si a recursului compensatoriu specific.Referitor la modificarile legislative, una dintre masuri se refera la introducerea supravegherii electronice, cu termen de realizare semestrul al doilea al anului 2018, fiind in analiza si "eventualitatea extinderii posibilitatii legale pentru luarea de catre un judecator a masurii supravegherii electronice drept forma de individualizare a executarii pedepsei, urmand modelul institutiei suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, respectiv o forma a liberarii conditionate".Se analizeaza de asemenea si oportunitatea pentru promovarea unui recurs in interesul legii in materia cererilor de liberare conditionata."Administratia Nationala a Penitenciarelor a comunicat Ministerului Justitiei o serie de hotarari judecatoresti pronuntate in cauze avand ca obiect cereri de liberare conditionata. Acestea au fost analizate (...) si intrucat s-a apreciat ca sunt insuficiente pentru a justifica promovarea unui recurs in interesul legii, la data de 05.12.2017 s-a solicitat curtilor de apel transmiterea hotararilor definitive pronuntate in cauze avand obiectul mai sus mentionat (...). Pana in prezent (10.01.2018) au raspuns solicitarii Ministerului Justitiei, transmitand hotarari judecatoresti in materia cererilor de liberare conditionata, un numar de sase (dintr-un total de 15) curti de apel", se mai arata in document. Analiza are ca termen trimestrul I al lui 2018.Totodata, potrivit calendarului,, investitiile urmand sa fie finantate din trei surse, respectiv mecanismul Financiar Norvegian, bugetul de stat si imprumut de la o institutie financiara internationala. Planul este structurat pe perioada 2018-2024 pe sase etape, practic cate o etapa pe fiecare an."La nivelul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei Romane functioneaza un numar de 51 de centre de retinere si arestare preventiva, dispersate teritorial la nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti. In ceea ce priveste situatia din centrele de retinere si arestare preventiva din subordinea M.A.I. - I.G.P.R., datele statistice inregistrate au relevat o scadere semnificativa a numarului de persoane private de libertate incarcerate dupa punerea in aplicare a noilor coduri si dispunerea masurilor alternative. Astfel, in anul 2013 erau incarcerate 26.553 persoane, pentru ca incepand cu anul 2014 sa se inregistreze o scadere de pana la 20.145, in anul 2015 pana la 20.067 persoane, in anul 2016 pana la 18.565 persoane, trendul mentinanduse in anul 2017 fiind incarcerate un numar de 18.489 persoane", se mai arata in document.Calendarul mai prevede adoptarea legii privind statutul personalului de probatiune, alaturi de alte opt masuri propuse cu privire la implementarea instrumentelor prevazute de cadrul general de reglementare a noilor sanctiuni neprivative de libertate, precum si constituirea garantiilor pentru exercitarea atributiilor specifice.