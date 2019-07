Sentinta in procesul crimelor cu bate si cutite din Focsani: Pedepse de peste 72 de ani de inchisoare

Ziare.

In dosarul crimelor din anul 2017 au fost judecate opt persoane. Trei persoane trimise in judecata pentru savarsirea infractiunii de incaierare au fost achitate, trei persoane au primit condamnari de 16 ani si 8 luni pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, o alta a fost condamnata la 10 ani si 4 luni inchisoare pentru aceeasi fapta, iar unui minor i-a fost aplicata masura educativa a internarii intr-un centru de detentie pe o perioada de 12 ani si 6 luni."Condamna pe inculpatul Mustafa Argint la 10 ani si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor calificat (...), condamna pe inculpatul Mustafa Remus la 16 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor calificat (...), condamna pe inculpatul Mustafa Marian, zis Mamu, la 16 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor calificat (...), condamna pe inculpatul Mustafa Remus, zis Mamutu, la 16 ani si 8 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor calificat (...), aplica inculpatului Mustafa Constantin masura educativa a internarii intr-un centru de detentie pe o perioada de 12 ani si 6 luni (...), achita pe inculpatii Mihai Marice (...), Mustafa Alexandru Cosmin Ionut (...), Mustafa Bogdan, zis Schiopu, pentru savarsirea infractiunii de incaierare", se arata in sentinta Tribunalului Vrancea nr. 125/2019.La condamnarea dispusa de instanta se adauga si sporurile de pedeapsa pentru alte infractiuni comise de acestia.Persoanele condamnate au fost obligate de instanta sa achite daune catre Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani si Serviciul de Ambulanta Judetean Vrancea, dar si daune morale catre partile civile din dosar.Instanta a dispus mentinerea sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor, asupra unor autovehicule si conturi bancare, precum si "confiscarea de la inculpati a urmatoarelor bunuri, aflate la camera de corpuri delicte a Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea: trei cozi de topor, o secera tip cosor, trei cozi din lemn, trei bare metalice, doua cutite, trei topoare, patru tevi metalice, un cap coasa metal, doua bate baseball, o bucata maner coasa, trei bate din lemn si o coasa cu manerul rupt", folosite in timpul conflictului sangeros.In vara anului 2017, trei barbati si o femeie au fost omorati in plina noapte, pe strada Gheorghe Doja din cartierul Bahne al municipiului Focsani, intr-un scandal pornit de la un conflict mai vechi intre doua familii de romi. Cei trei barbati au decedat in plina strada, dupa ce au fost loviti cu bate si cutite, iar femeia, care fusese lovita si injunghiata, a murit cateva ore mai tarziu, la spital.Conflictul a fost catalogat de politie la vremea respectiva drept cel mai sangeros incident din Focsani.