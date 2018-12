Ziare.

Sorin Costin este acuzat ca in 2016 si-a abuzat cele doua fiice minore, una in varsta de sase ani si una de noua ani, arata Ziarul de Ploiesti El a fost trimis in judecata in septembrie 2017, abia dupa ce o ruda a sesizat Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Mama fetelor nu a stiut ceea ce se intampla.La inceput, barbatul a fost acuzat de viol, dar apoi judecatorul a schimbat incadrarea in corupere sexuala in forma continuata, pentru ca nu a avut raporturi sexuale cu fetele, ci doar le-a obligat sa asiste la scene nepotrivite pentru varsta lor.