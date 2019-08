Sindicalistii din penitenciare primesc la rectificare mai putini bani decat le-au fost promisi

Solutiile propuse de sindicalisti

Protestele amanate de promisiuni

Ziare.

com

Sindicalistii arata ca in proiectul de OUG privind rectificarea bugetara se prevad circa 30 de milioane de lei in acest sens, in loc de 81 de milioane de lei, cum era agreat, "ceea ce nu acopera necesarul pentru salarii si plata drepturilor amanate si restante".Cei 81 de milioane de lei ar inseamna asigurarea unor "drepturi legale precum ore suplimentare, actualizarea normelor de hrana si echipament, majorari pentru lucrari de exceptie si misiuni speciale, decontarea serviciilor turistice, precum si plata indemnizatiilor de crestere a copiilor".Sindicalistii au cerut explicatii Ministerului Justitiei, "care imediat dupa acord n-a mai avut nici dialog, nici grupuri de lucru si nici nu s-a mai tinut de promisiunea suplimentarii bugetului"."Avand in vedere ca proiectul este pe circuitul de avizare, am cerut reprezentantilor nostri si de la Comisia de dialog social de la Ministerul Finantelor si de la Consiliul Economic si Social sa sustina un amendament care sa fie in acord cu promisiunile Guvernului. Si pentru ca tot suntem in termenul de consultare in viteza, ne-am adresat direct si Ministrului Finantelor Publice pentru a-i reaminti de acordul din 22 mai 2019", arata federatia.Conform ANP, ar mai fi nevoie de 81 de milioane de lei pentru ca problema drepturilor salariale pentru angajatii din penitenciare sa fie rezolvata."Asta ar insemna ca drepturi legale precum ore suplimentare, actualizarea normelor de hrana si echipament, majorari pentru lucrari de exceptie si misiuni speciale, decontarea serviciilor turistice, precum si plata indemnizatiilor de crestere a copiilor ar fi asigurate", adauga sindicalistii.FSANP si celelalte sindicate au agreat cu reprezentantii Ministerului Justitiei si Administratiei Nationale a Penitenciarelor ca urmatoarele solutii sa fie prezentate minstrului Ana Birchall:"1. utilizarea procedurilor de acoperire a necesarului financiar care la nivelul Ministrului Justitiei permit acoperirea tuturor cheltuielilor, in perspectiva unei rectificari viitoare a bugetului, asa cum s-a intamplat in anii precedenti, evitandu-se astfel art. 47 din OUG 114/2018 care prevede o plafonare lunara;2. adoptarea unei ordonante de urgenta de alocare suplimentara de fonduri, eventual de la fondul de rezerva al Guvernului si pana la rectificarea bugetara, situatia din sistemul penitenciar fiind de natura a justifica utilizarea acestor fonduri pentru evitarea adancirii conflictului existent cu angajatii din penitenciar;3. Ar mai fi si alocarea sumelor necesare cu ocazia primei rectificari bugetare din anul in curs, dar pentru asta ar trebui ca primul ministru si cine ia cu adevarat decizii in aceasta tara sa isi asume public ca la rectificare din acest an va fi suplimentat bugetul sistemuliui penitenciar"."De vazut, deci, ce va decide sa-si asume ministrul interimar Birchall si ce va accepta Guvernul sa faca pentru a stinge conflictul cu angajatii din penitenciare in contextul in care saptamana asta avem alegeri si inca mai este interes pentru aparenta unei bune guvernari extrem de relevanta in context.Dupa care, evident, exista riscul sa ne intoarcem la o guvernare de tudorei, dobrici, nicolici si iordachi. Exact cei care, cu tupeu si fara sa se teama de consecinte, ne-au furat cei 81 de milioane de lei profitand, printre altele, de tacerea celor care acum incearca sa se dea luptatori", se mai arata in comunicatul FSANP.Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare a anuntat, in aprilie, declansarea de proteste, mitinguri si prin refuzul muncii suplimentare, care sa duca la blocarea activitatii in sistemul penitenciar.Sindicalistii erau nemultumiti de diminuarea salariilor pentru majoritatea angajatilor din sistemul penitenciar, cerand plata muncii suplimentare, acordarea de vouchere de vacanta si actualizarea normelor de hrana si echipament.In 22 mai, Ministerul Justitiei anunta ca s-a ajuns la un acord cu reprezentantii sindicatelor din sistemul penitenciar privind plata drepturilor de natura salariala si de asistenta sociala a personalului, in suma de 80.972.000 de lei, in cadrul unui calendar de plati agreat.