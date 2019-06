Sindicalistii din penitenciare spun cum si de ce se sinucid detinutii, dupa ce ucigasul politistului din Timis s-a spanzurat

Ziare.

Sindicalistii afirma ca, de regula, detinutii care se sinucid ascund aceasta intentie si folosesc obiecte de inventar din camera si dintre cele permise a fi pastrate asupra lor.Federatia spune ca face aceste precizari dupa ce in spatiul public au existat azi numeroase intrebari cu privire la modul in care s-a sinucis detinutul Marcel Lepa, ucigasul politistului din Timis."In penitenciarele din Romania, rata sinuciderilor este in medie de 3,95 la 10.000 de detinuti. Sub cea din Norvegia (30), Franta (12,4), Belgia (11) ori Portugalia (9,1) . Rata sinuciderilor in penitenciarele romanesti este de 3 ori mai mica decat in randul populatiei Romaniei.De regula, detinutii care se sinucid ascund aceasta intentie si folosesc pentru sinucidere obiecte de inventar din camera si dintre cele permise a fi pastrate asupra lor: cearceafuri, paturi, fete de perna, obiecte de imbracaminte, lame de ras ori instrumente taietoare improvizate", se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor remisSindicalistii subliniaza ca personalul penitenciarului supravegheaza vizual camerele de detinere, insa anumite spatii precum grupul sanitar nu pot fi supravegheate din ratiuni de protectie a intimitatii, desi sunt verificate de cel putin 2 ori pe zi."Supravegherea continua nu este permisa fiind considerata abuziva; chiar si in cazul detinutilor clasificati ca fiind cu risc de sinucidere, aceasta fiind periodica, desi mult mai frecventa. Sunt destule situatii in care personalul penitenciarului si detinutii intervin cu succes pentru a opri tentative de sinucidere, detentia in comun fiind un avantaj in aceste cazuri", se mai arata in comunicat.Federatia Sindicatelor din Penitenciare spune ca tabloul sinuciderilor ce au loc in inchisori seamana cu cel al sinuciderilor de afara."Cu exceptia motivelor legate strict de pedeapsa in sine ce presupune lipsirea de libertate, tabloul sinuciderilor ce au loc in penitenciare seamana cu cel al sinuciderilor ce au loc afara.In literatura de specialitate se considera ca pana la 90% dintre cei care se sinucid au o afectiune psihica, chiar daca uneori acest act poate fi prima manifestare a acelei afectiuni.Toate decesele care au loc intr-un penitenciar, indiferent de motivul prezumtiv, sunt verificate de Parchetul de pe raza caruia se afla penitenciarul in cauza", mai afirma sindicalistii.Ionel Marcel Lepa, barbatul care a ucis un politist in Timis, s-a sinucis, luni dimineata, in penitenciar Conform Politiei, citata de News.ro, luni dimineata, in jurul orei 06:40, Ionel Marcel Lepa, cercetat pentru uciderea politistului din cadrul IPJ Timis, a fost gasit spanzurat in camera de arest de la Penitenciarul "Popa Sapca" din Timisoara.Un echipaj medical a constatat decesul. Potrivit Mediafax, a fost deschisa o ancheta interna la penitenciar.Politistul Cristian Amariei a murit pe 2 iunie, la Izvin, fiind impuscat de Ionel Marcel Lepa , un barbat care fusese condamnat la inchisoare pentru talharie si care s-a sustras incarcerarii.Acesta a fost prins dupa doua zile de cautari organizate de oamenii legii.