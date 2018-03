Sindicatele din ANP il contrazic pe Tudorel Toader: Despagubirea detinutilor va costa intre 370 si 550 de milioane de euro

Ziare.

"Mai nou, incearca sa ne convinga ca, desi a avansat sume de bani pentru despagubiri, n-a facut-o", sustin sindicalistii."Periodic, ne aflam in neplacuta situatie de a corecta incercarile de dezinformare ale ministrului Justitiei, care - mai nou - incearca sa ne convinga ca, desi a avansat sume de bani pentru despagubiri, n-a facut-o. Probabil ca a inteles dimensiunea dezastrului: aceasta initiativa va costa intre 370 si 550 de milioane de euro", sustin sindicalistii din ANP.Acestia fac referire la o postare pe Facebook a ministrului Tudorel Toader care a scris ca "niciun oficial nu a avansat vreo suma de bani pentru posibile despagubiri ale fostilor detinuti, in sensul hotararii pilot CEDO, referitoare la conditiile necorespunzatoare din penitenciare" si ataseaza comunicatului o declaratie video a ministrului in care vorbeste despre faptul ca Ministerul Justitiei va propune ca despagubire o supa cuprinsa intre 5 si 8 euro pe zi.Sindicalilstii sustin ca valoarea totala a despagubirilor va fi uriasa."Concret, la un rulaj total al detinutilor, estimat pentru perioada 2012 - 2017, de 92.000 de detinuti, acestia fiind beneficiarii, costurile totale pentru bugetul de stat se vor ridica la o suma cuprinsa intre 370 milioane Euro (la o despagubire de 5Euro/zi/detinut) si 550 milioane Euro (la o despagubire de 8Euro/zi/detinut). In estimarea costului total am introdus o valoare mediana: nu toti detinutii beneficiari fiind in sistemul penitenciar pe intreaga durata de aplicare", mai spun sindicalistii.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, in 21 martie, ca se fac calcule pentru a stabili impactul financiar al acordarii de despagubiri ce vor fi acordate detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare.