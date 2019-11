Soferul cu Touareg care a lovit intentionat, in 2015, un Logan, condamnat la 5 ani de inchisoare (Video)

Ziare.

Incidentul s-a petrecut in dimineata zilei de 4 iulie 2015, in zona Fantanii Miorita din Bucuresti. Inculpatul Iulian Serban Sanducu, care conducea un VW Touareg pe sensul de iesire din oras, a avut un comportament sicanator si agresiv fata de un alt conducaror auto, Constantin Florin, aflat intr-un autoturism marca Dacia Logan, impreuna cu parintii sai, au aratat achetatorii, potrivit Observator TV.In imaginile surprinse de camera de bord a unui alt vehicul se poate vedea cum Sanducu, circuland cu o viteza de aproximativ 90 km/h, vireaza violent in directia autoturismului Dacia, care este proiectat spre dreapta, acroseaza un alt autoturism si trece la mica distanta de un pieton care circula pe trotuar, oprindu-se la un metru de piciorul podului.Inculpatul si victima se cunosteau, ambii barbati lucrand in domeniul traficului aerian., au mai dispus judecatorii. Barbatul, caruia i-a fost confiscat autoturismul,, fiindu-i pus sechestru pe o casa si un teren.