Sute de angajati au dat in judecata Penitenciarul Iasi

Membrii Sindicatului Iuris au actionat in judecata, joi, Penitenciarul de Maxima Siguranta Iasi, cerandu-le magistratilor din cadrul Tribunalului Iasi, in contencios administrativ si fiscal, calcularea drepturilor salariale si recalcularea indemnizatiilor.Dorin Scarlii, liderul Sindicatului Iuris, a declarat, joi, ca oamenii nu vor altceva decat sa le fie respectate drepturile salariale."Am decis sa cerem parerea instantei cu privire la drepturi salariale ale angajatilor din cadrul Penitenciarului Iasi. Ne-am adresat Tribunalului Iasi, dupa ce alti colegi din tara au obtinut sentinte favorabile, in spete similare, cum ar fi la Bistrita.Este vorba despre acordarea unor sporuri reglementate prin lege, pe ultimii trei ani, sporuri ce au fost taiate in anumite situatii, cum ar fi cel de dispozitiv. Va dau un exemplu: daca un agent isi ia concediu de odihna, el nu mai beneficiaza de anumite sporuri, cum ar fi cel de obiectiv. Insa, daca agentul este sunat in concediu sa vina la munca, el trebuie sa isi intrerupa concediul", a spus Scarlii.Potrivit acestuia, toti cei 288 de membri ai sindicatului au actionat in judecata penitenciarul iesean, dar sumele solicitate nu sunt foarte mari."Nu este vorba despre sume foarte mari, undeva intre 100 si maximum 300 de lei, dar, cand e vorba despre ani de zile in care nu le primesti, se aduna! Eu nu am putut decat sa cer retroactiv si nu solicitam decat sporuri prevazute prin lege. Decizia de neacordare a sporurilor nu cred ca a fost luata la nivel de institutie, ci la nivel central", a adaugat Dorin Scarlii.Conform acestuia, Penitenciarul de Maxima Siguranta Iasi are aproape 390 de angajati, insa nu toti fac parte din Sindicatul Iuris.Angajatii au avut mai multe nemultumiri in ultimele luni, printre ele regasindu-se neplata orelor suplimentare, neacordarea zilelor de concediu legal, lipsa de personal sau conditiile improprii in care isi desfasoara activitatea.