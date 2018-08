Toader este acuzat de dezinformare in cazul mortii lui Stan Mustata

Ziare.

com

Federatia sustine ca Tudorel Toader avea informatii de natura sa clarifice circumstantele decesului, un aspect important fiind cel referitor la conexiunea eronata facuta intre transferul din penitenciar al fostului magistrat si decesul care a avut loc o luna mai tarziu, pe fondul unor afectiuni cronice."Ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader, declara recent ca a cerut controale la penitenciarele Jilava, Rahova si Giurgiu ca urmare a decesul detinutului Stan Mustata, desi acestea se declanseaza din oficiu de catre Parchet in cazul decesului unei persoane custodiate, indiferent de motivele aparente.O reactie extrem de nepotrivita, avand in vedere ca acesta cunostea informatii de natura a clarifica circumstantele decesului, un aspect important fiind cel referitor la conexiunea eronata facuta intre transferul detinutului si decesul care a avut loc o luna mai tarziu, pe fondul unor afectiuni cronice", spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor intr-un comunicat de presa transmis vineri dimineata.Ei arata ca fostul judecator Stan Mustata a decedat in 8 august, in jurul orei 22.15 , la Sectia Terapie Intensiva a Spitalului de Nefrologie Carol Davila, in dimineata zilei urmatoare ministrul Toader fiind informat in amanunt de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor referitor la acest eveniment."Consideram asdar ca ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader, nu si-a respectat obligatia de informare corecta a publicului si a incercat sa se scoata in mod cinic din ecuatia responsabilitatii pentru eventualele nereguli si probleme de sistem, una fiind chiar masura recenta a acestuia de a reorganiza Serviciul medical din penitenciare intr-unul de supraveghere medicala in pofida opozitiei exprimate de catre specialisti", acuza sindicalistii din Administratia Penitenciarelor. Administratia Nationala a Penitenciarelor si Avocatul Poporului au anuntat joi inceperea unor anchete la penitenciarele Rahova, Giurgiu si Jilava in legatura in cazul fostului judecator Stan Mustata, aflat in detentie pentru luare de mita, care a murit in urma unui infarct miocardic.