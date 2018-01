Toader sustine ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in 6 luni Romania va remedia problemele din inchisori

Ziare.

com

El sustine ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va putea remedia efectiv, problemele din penitenciare.Acesta spune, pe Facebook, ca in Romania sunt penitenciare/ pavilioane care indeplinesc standardele europene de detentie, iar in baza garantiilor scrise, unii cetateni romani detinuti in strainatate au fost transferati in respectivele penitenciare."Hotararea pilot Pronuntata de catre CEDO, prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/ calendarul masurilor ce vor fi luate in vederea remedierii coditiilor necorespunzatoare din penitenciare. In termenul prevazut, calendarul de masuri a fost prezentat/ transmis la CEDO!constand in conditiile necorespunzatoare din penitenciare, printre care, exemplificativ, constructia a doua noi penitenciare!", a scris Tudorel Toader pe Facebook Conditiile de detentie din penitenciarele din Romania contravin Conventiei Europene pentru Drepturile Omului si arata o disfunctionalitate structurala care necesita adoptarea de masuri generale de catre stat, a decis, in aprilie, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului In 17 ianuarie, Guvernul a adoptat Calendarul de masuri 2018 - 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie , care prevede introducerea in legislatia penala a masurii supravegherii electronice pentru a reduce supraaglomerarea din penitenciare, decizie care ar urma sa fie luata de catre judecatori, dupa modelul pedepselor cu suspendare.De asemenea, Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege aPotrivit Calendarului aprobat de Guvern,in urmatorii sase ani, iar alteAutoritatile indica trei surse de finantare pentru realizarea acestor investitii, respectivAmintim ca PSD a sustinut inca de la OUG 13 ca modificarile dorite in justitie sunt necesare pentru ca Romania sa nu fie amendata de CEDO la plata unei amenzi de zeci de milioane de euro. Tot asa au motivat si cand au initiat proiectele pentru gratiere si amnistie. Acum iata ca insusi ministrul Justitiei recunoaste ca situatia nu a stat asa.