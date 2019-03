Trei preoti din Vaslui au fost condamnati definitiv la inchisoare, dupa un santaj de natura sexuala

Ziare.

com

Jitaru Sebastian Cristi, fost preot arhimandrit la Catedrala Episcopala Husi, a primit o pedeapsa de 3 ani si sase luni in regim de detentie, iar Damian Gheorghe, fost preot de caritate la Spitalul Judetean Vaslui, si Bumbu Razvan Mihail, fost preot paroh la Parohia Valeni, au fost condamnati la cate trei ani de inchisoare cu executare, cei trei primind si interdictia de a profesa ca preoti pe o perioada de cinci ani.Ei au fost retinuti pe data de 15 iunie 2017, fiind acuzati de santaj. Ulterior, acestia au fost plasati in arest la domiciliu si eliberati sub control judiciar.In luna octombrie a anului trecut, cei trei au fost condamnati de magistratii de la Tribunalul Vaslui la inchisoare cu suspendare.De asemenea, instanta le-a interzis celor trei dreptul de a fi alesi in functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a fi preoti.Celor trei le-a fost fixat un termen de supraveghere de trei ani incepand cu data ramanerii definitive a hotararii, inculpatii fiind, totodata, obligati la plata unor amenzi penale si la efectuarea de munca neremunerata, in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 zile.Un scandal a izbucnit in iunie 2017 la Episcopia Husilor, cand Corneliu Barladeanu, pe atunci episcop al Husilor, a reclamat la DNA ca este santajat de trei preoti care i-ar fi cerut bani sau functii pentru a nu face publica o inregistrare in care prelatul ar aparea in timp ce intretinea raporturi sexuale cu o persoana despre care se crede ca era un elev de la Seminarul Teologic Husi, actualmente preot intr-o parohie din judetul Vaslui.Episcopia Husilor a decis ca cei trei preoti acuzati de santaj sa nu mai aiba dreptul de a sluji, pana la finalizarea in instanta a cazului, iar la scurt timp, Mitropolia Moldovei i-a solicitat si episcopului acuzat ca ar fi intretinut relatii homosexuale sa nu mai slujeasca Sfanta Liturghie si celelalte slujbe bisericesti.Fostul episcop al Husilor, pe numele de mirean Corneliu Onila, s-a retras din functie in luna august a anului 2017 si se afla la Manastirea Varatec.