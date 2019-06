Ucigasul politistului din Timis s-a sinucis in penitenciar UPDATE A fost deschisa o ancheta

Ziare.

Conform Politiei, citata de News.ro, luni dimineata, in jurul orei 06:40, Ionel Marcel Lepa, cercetat pentru uciderea politistului din cadrul IPJ Timis, a fost gasit spanzurat in camera de arest de la Penitenciarul "Popa Sapca" din Timisoara.Un echipaj medical a constatat decesul.Potrivit Mediafax, a fost deschisa o ancheta interna la penitenciar."Personalul medical al Penitenciarului Timisoara a intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul unui detinut care a savarsit un act de suicid prin spanzurare in grupul sanitar al camerei de detinere.Concomitent aplicarii manevrelor de resuscitare, a fost solicitat Serviciul unic de urgenta 112. In ciuda eforturilor depuse de membrii echipajului SMURD, acestia au constatat decesul la ora 7.15.Totodata, la nivelul penitenciarului s-a declansat o verificare interna pentru a se stabili imprejurarile producerii incidentului", au precizat reprezentantii Penitenciarului "Popa Sapca" din Timisoara intr-un comunicat de presa.Politistul Cristian Amariei a murit pe 2 iunie, la Izvin, fiind impuscat de Ionel Marcel Lepa , un barbat care fusese condamnat la inchisoare pentru talharie si care s-a sustras incarcerarii.Acesta a fost prins dupa doua zile de cautari organizate de oamenii legii.