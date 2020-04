Un al doilea angajat al Penitenciarului Gherla a fost confirmat cu coronavirus

Ziare.

Administratia Nationala a Penitenciarelor informeaza, intr-un comunicat de presa, ca un al doilea angajat al Penitenciarului Gherla a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, joi. El face parte din grupul de contacti atribuit cazului comunicat public in cursul diminetii."Politistul de penitenciare nu a exercitat atributii de serviciu in spatiul de detinere si nu a interactionat cu persoane private de libertate. Pana la acest moment, cu exceptia celor doua cazuri de angajati confirmati COVID-19, nu se inregistreaza nicio alta infectare cu virusul SARS-CoV-2 la Penitenciarul Gherla", arata ANP.Ca urmare a confirmarii politistului, a fost dispusa scoaterea din serviciu a posibililor contacti si inlocuirea acestora cu personal de rezerva.In continuare, unitatea de detentie aplica recomandarile Directiei de Sanatate Publica Cluj.Potrivit ANP, in intreg sistemul penitenciar sapte angajati au fost confirmati pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, in randul persoanelor private de libertate nefiind inregistrate imbolnaviri. Un prim caz confirmat pozitiv COVID-19 la Penitenciarul Gherla a fost anuntat joi dimineata , fiind vorba despre un angajat care isi desfasura activitatea in sectorul de detinere.