Un angajat al Penitenciarului Poarta Alba, prins cand isi transporta in portbagaj bunicul incatusat

Potrivit anchetatorilor, a fost semnalat prin apel la 112 faptul ca un batran in varsta de 71 de ani, din comuna constanteana Topalu, a fost agresat in locuinta de catre nepot care, dupa ce l-a lovit, l-a incatusat, l-a bagat in portbagajul masinii si a plecat.Dupa ce a fost urmarit de politisti, barbatul, in varsta de 28 de ani, a fost oprit pe DN 2 A, intre localitatile Crucea si Stupina. Oamenii legii l-au gasit pe batran, incatusat, in portbagajul masinii.Tanarul a refuzat sa coopereze cu politistii si nu a vrut sa declare nimic, astfel ca deocamdata nu se stie de ce a actionat in acest fel.Barbatul a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru a i se preleva probe biologice. La spital a ajuns si batranul, care a suferit mai multe traumatisme si echimoze, dar, dupa acordarea de ingrijiri medicale, el a refuzat internarea.Agresorul este agent principal la Penitenciarul Poarta Alba, iar reprezentantii institutiei spun ca acesta s-a prezentat vineri la unitate, dar, in jurul orei 10:00, a fost trimis acasa de catre seful direct pentru ca ar fi avut un "comportament inadecvat serviciului".Conducerea institutiei a deschis o ancheta interna si asteapta si rezultatele cercetarilor efectuate de politisti.Angajatul Penitenciarului este cercetat penal pentru savarsirea infractiunilor de amenintari, lovire si alte violente si lipsire de libertate.