Un arestat preventiv, care avea si mandat de executare a unei pedepse, a fost eliberat din greseala

Aceasta a fost ulterior prinsa si incarcerata, a anuntat Politia Capitalei.Politistul care a eliberat persoana respectiva nu a tinut cont si de mandatul de executare a pedepsei de 2 ani si trei luni pentru infractiuni la regimul rutier."La data de 27 februarie 2018, in urma unei adrese emise de instanta s-a constatat ca o persoana care s-a aflat sub imperiul unui mandat de arestare preventiva, revocat ulterior de instanta, la 02 februarie 2018, persoana pusa in libertate in conformitate cu decizia judecatorului, se afla si sub masura unui mandat de executarea pedepsei cu inchisoarea de 2 ani si 3 luni pentru savarsirea unei infractiuni la regimul rutier", anunta Politia Capitalei, intr-un comunicat de presa.Cel eliberat din greseala a fost prins si incarcerat pe 28 februarie 2018.In ceea ce priveste agentul care nu a avut in vedere mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea de 2 ani si 3 luni, emis pe numele aceleiasi persoane, Serviciul Control Intern a sesizat unitatea de parchet competenta, sub aspectul savarsirii infractiunii de neglijenta in serviciu.