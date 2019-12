Un condamnat a incercat sa evadeze din inchisoare... scobind peretele celulei

Ziare.

Potrivit sursei citate, joi, la Penitenciarul Gherla, a fost inregistrata o tentativa de evadare."Prin activitati operativ-informative specifice, angajatii Penitenciarului Gherla au identificat persoana condamnata care, prin utilizarea unui obiect ascutit improvizat, a incercat perforarea peretelui camerei de detinere.Subliniem faptul ca tentativa s-a concretizat intr-o scobitura in peretele camerei, iar nu intr-un tunel, asa cum eronat s-a vehiculat in spatiul public", precizeaza ANP intr-un comunicat.Conform ANP, in acest caz, a fost sesizata Politia Municipiului Gherla, fiind, totodata, informat si judecatorul de supraveghere a privarii de libertate."Mentionam ca, in vederea stabilirii circumstantelor producerii acestui incident, precum si pentru identificarea si eliminarea factorilor de risc asociati sigurantei detinerii si regimului penitenciar, o echipa constituita din specialisti de la nivelul aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor s-a deplasat la Penitenciarul Gherla", transmite ANP.