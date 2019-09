Un criminal a evadat de la Penitenciarul Focsani

Ziare.

Potrivit IPJ Vrancea, politistii au fost informati, vineri, in jurul orei 14:30, de catre personalul din cadrul Penitenciarului Focsani ca de la punctul de lucru Golesti a evadat un detinut.Conform datelor puse la dispozitie de Penitenciarul Focsani, este vorba despre Ciobotaru Vasilica, de 39 ani, din comuna Boghesti, judetul Vrancea, recidivist, care executa o pedeapsa privativa de libertate pentru savarsirea unei infractiuni de omor calificat."La nivelul Inspectoratului se desfasoara activitati specifice impreuna cu reprezentantii penitenciarului pentru identificarea si prinderea evadatului", au anuntat reprezentantii IPJ Vrancea.Potrivit reprezentantilor Penitenciarului Focsani, evadatul ispasea o pedeapsa de 22 de ani de detentie."Vineri, 20 septembrie 2019, in jurul orei 14:15, s-a constatat ca persoana privata de libertate Ciobotaru Vasilica, in varsta de 39 ani, condamnat definitiv la 22 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, clasificat in regim deschis, a parasit punctul de lucru exterior de pe raza localitatii Golesti, la care desfasura activitati lucrative.In vederea capturarii detinutului au fost dispuse masurile specifice in astfel de situatii, respectiv: blocarea cailor de acces pe posibilele directii de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de echipe de cautare formate din personalul unitatii, precum si cooperarea cu Inspectoratul Judetean de Politie Vrancea si Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vrancea.Mentionam ca parasirea fara autorizare a punctului de lucru, aflat in exteriorul locului de detinere, este asimilata infractiunii de evadare si se pedepseste, conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu inchisoare de la sase luni la trei ani", au transmis reprezentantii penitenciarului.De asemenea, conducerea penitenciarului a dispus demararea unei verificari interne care sa analizeze circumstantele care au condus la producerea evenimentului.In momentul evadarii, detinutul era imbracat cu pantaloni negri cu trei dungi albe, tip Adidas, bluza de trening neagra cu o dunga visinie pe piept si bocanci negri.