Un deputat PSD explica de ce vrea sa dea haine si mancare fostilor detinuti: Nu-i putem trimite pe cei defavorizati pe o insula pustie

Ea sustine ca proiectul vizeaza detinutii care nu au familie si nici o casa la care sa se intoarca in momentul in care sunt eliberati."Inteleg de la lucratorii din penitenciare ca singurul lucru pe care-l au in buzunar este un bilet pe un mijloc de transport catre localitatea de domiciliu din buletin, domiciliu pe care nu-l mai au, de fapt. Deci este un esantion foarte restrans de persoane, care primesc astfel de ajutoare.Se refera la o masa la o cantina sociala, pe o perioada de trei luni, un loc la un centru pentru persoanele fara adapost si daca se afla in tratament, medicamente pentru o scurta perioada de timp (...). Si in cazul in care a fost incarcerat vara, sa beneficieze de niste haine groase, daca este eliberat pe timpul iernii", a spus Oana Florea pentru RFI Romania.Chiar daca de lege ar putea beneficia criminali, violatori sau pedofili (care fac parte dintr-o categorie sociala defavorizata), "juridic vorbind, ei si-au ispasit pedeapsa"."Eu inteleg perceptia societatii cu privire la faptul ca, daca un om a facut o crima oribila, este un om periculos, dar juridic vorbind, el si-a ispasit pedeapsa (...). Putem sa-l marginalizam si atunci poate ar trebui sa inventam niste insule pustii, unde sa-i bagam acolo pe toti sau putem prin ofiterul de probatiune, prin fortele de munca, sa incercam cumva sa-l integram, dar sa-l integram intr-un mod supravegheat", a adaugat Florea.Amintim ca mai multi parlamentari PSD si PNL au depus un proiect de lege potrivit caruia persoanele "vulnerabile" care ies din inchisoare ar urma sa primeasca imbracaminte, un loc intr-un adapost, o indemnizatie de hrana si bilete gratuite pentru mijloacele de transport in comun, timp de trei luni.Citeste mai multe despre Oana Florea (PSD) la RFI: Nu-i putem trimite pe detinutii defavorizati pe o insula pustie pe RFI Romania