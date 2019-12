Un detinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Alba

Ziare.

com

Tanarul fusese condamnat la peste patru ani de detentie pentru conducerea, sub influenta alcoolului, a unui vehicul."Miercuri, in jurul orei 12,00, s-a constatat ca detinutul Daniel Dumitru Vulpe, in varsta de 25 de ani, condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate de 4 ani si 4 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, clasificat in regim semideschis, a parasit un punct de lucru aflat pe raza localitatii Constanta", a informat ANP, printr-un comunicat de presa.Conform sursei citate, in vederea capturarii detinutului, au fost dispuse masuri specifice: sesizarea Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, alarmarea personalului, precum si trimiterea de echipe de cautare, formate din personalul unitatii.Fapta in cauza este asimilata infractiunii de evadare si se pedepseste, conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu inchisoare de la sase luni la trei ani.La momentul parasirii punctului de lucru, detinutul era imbracat cu geaca neagra si pantaloni gri."Pentru orice informatie cu privire la persoana in cauza, apelati numarul unic de urgenta 112 sau Penitenciarul Constanta-Poarta Alba, la numarul de telefon: 0740114320, 0241/853777, 0241/853701, 0241/853702", se mai mentioneaza in comunicatul ANP.