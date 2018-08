Un detinut a evadat de la un penitenciar din Dolj. Politia inca il cauta

Ziare.

Detinutul, in varsta de 26 de ani, din Bucuresti, era la munca, iar la un moment dat a disparut, ulterior angajatii Penitenciarului Pelendava constatand disparitia acestuia.Tanarul era condamnat la patru ani de inchisoare pentru furt calificat.Potrivit IPJ Dolj, pentru prinderea evadatului, politistii au organizat mai multe filtre."Astazi, in jurul orei 15:20, un barbat, de 26 de ani, din Bucuresti, a evadat din punctul de lucru, din incinta Penitenciarului Pelendava. Atat in municipiul Craiova, cat si in localitatile limitrofe au fost instituite filtre pentru prinderea persoanei in cauza.Acesta era imbracat in pantaloni trei sferturi de culoare neagra, tricou bleu si purta pantofi sport, de culoare neagra. Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigatii Criminale, in vederea depistarii persoanei si tragerii la raspundere penala, pentru infractiunea de evadare", se arata intr-un comunicat transmis de IPJ Dolj.