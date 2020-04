Un detinut a evadat din Penitenciarul Ploiesti - semnalmente

Ziare.

Detinutul Lupu Onorel, in varsta de 41 de ani, condamnat definitiv pentru furt calificat, isi executa pedeapsa in regim deschis, la Sectia Exterioara Movila Vulpii a Penitenciarului Ploiesti.Barbatul a fugit, sambata, in jurul orei 16:15, anunta autoritatile. Fapta sa constituie evadare si se pedepseste conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu inchisoare de la sase luni la trei ani.In vederea capturarii detinutului, au fost dispuse masuri specifice, respectiv: sesizarea IPJ Prahova, IJJ Prahova, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, procedandu-se, totodata, la alarmarea personalului si trimiterea de echipe de cautare, se arata in comunicatul inchisorii.Detinutul are 165 cm inaltime, era imbracat cu pantaloni de trening de culoare bleumarin si pulover de culoare gri, la momentul evadarii.Pentru orice informatie cu privire la persoana in cauza, apelati numarul unic de urgenta 112 sau Penitenciarul Ploiesti, la numerele de telefon: 0244/526.834, 0244/526.325, 0244/526.238.