Un detinut a evadat in Bucuresti

Potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor, miercuri, in jurul orei 14, s-a constatat ca detinutul Marinel Anghel, in varsta de 32 de ani, a parasit punctul de lucru exterior apartinand Penitenciarului Bucuresti-Rahova "GAZ Bragadiru".Detinutul fusese condamnat definitiv la doi ani si o luna de inchisoare pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fiind clasificat in regim deschis."In vederea capturarii detinutului au fost dispuse masuri specifice, respectiv: sesizarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, informarea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Politiei Orasului Bragadiru, IPJ Ialomita, Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera a Municipiului Bucuresti, procedandu-se, totodata, la alarmarea personalului si trimiterea de echipe de cautare formate din personalul unitatii", arara sursa citata.Fapta detinutului este asimilata infractiunii de evadare si se pedepseste conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu inchisoare de la sase luni la trei ani.