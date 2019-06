Un detinut a evadat la Ploiesti, altul s-a sinucis in Penitenciarul Targu Jiu

Ziare.

com

Detinutul care a evadat a fost condamnat pentru furt calificat, se numeste Bucur Florian Nicusor (foto), are 27 de ani si este din judetul Prahova, relateaza Agerpres."In jurul orei 16:40, politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova au fost sesizati de catre reprezentantii Penitenciarului Ploiesti cu privire la faptul ca un barbat care, unde desfasura activitati lucrative, fara a mai reveni la unitatea de penitenciar", precizeaza IPJ Prahova.Politistii au oferit detalii suplimentare, in incercarea de a-l prinde pe fugar. Cei care detin informatii despre el sunt rugati sa sune la 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de Politie."Barbatul are 1,80 metri inaltime, statura atletica, par saten, ochi albastri, frunte lata, nu poarta mustata, barba rasa. Astazi era imbracat cu tricou verde, pantaloni bluejeans albastri trei sferturi, iar in picioare adidasi albi", informeaza IPJ Prahova.Tot miercuri, un detinut a fost gasit spanzurat in celula sa din Penitenciarul Targu Jiu.In jurul orei 14.00, personalul medical al penitenciarului a intervenit pentru acordarea primului ajutor unui detinut care s-a spanzurat in camera de detinere. Au fost aplicate manevre de resuscitare pana la sosirea echipajului Serviciului de Ambulanta Targu Jiu, care a preluat procedura, dar in ciuda eforturilor depuse, a fost constatat decesul, la ora 15.15, se arata intr-un comunicat al Penitenciarului Targu Jiu citat de News.ro."In conformitate cu prevederile legale, s-a procedat la informarea familiei persoanei in cauza, a judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu si Administratiei Nationale a Penitenciarelor", mai precizeaza sursa citata.