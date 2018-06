Un detinut condamnat pentru furt a evadat de la un punct de lucru din Capitala

Ziare.

"Vineri, in jurul orei 10:00, s-a constatat ca detinutul Mogos Aurel, nascut la data de 25.02.1986, condamnat la 5,8 ani pentru furt calificat, regim semideschis, a parasit punctul de lucru AES, situat in Bucuresti, sectorul 5, unde presta activitati lucrative", se arata intr-un comunicat de presa al Penitenciarului Jilava.Potrivit sursei citate, pentru capturarea detinutului au fost dispuse masuri specifice: blocarea cailor de acces - posibile directii de deplasare, alarmarea personalului unitatii, trimiterea, de urgenta, a mai multor echipe de cautare formate din angajati ai Penitenciarului Bucuresti Jilava, precum si cooperarea cu Inspectoratul de Politie Ilfov, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Ilfov, Politia de Frontiera, DGPMB si IPJ Teleorman.Conducerea penitenciarului a dispus si demararea unei anchete administrative care sa analizeze circumstantele ce au condus la producerea evenimentului.Cei care detin informatii care ar putea ajuta la identificarea sau capturarea detinutului sunt rugati sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de telefon 112. De asemenea, cetatenii pot contacta Penitenciarul Bucurestiul Jilava la telefoanele: (021) 4570182, 021 4570654, 0757087957.Semnalmente detinutului sunt: inaltime 1,75 m, ochi caprui, par saten intins, constitutie atletica, fata ovala, ten deschis. El are un tatuaj pe bratul stang. Purta un tricou negru, pantaloni de trening negri, sapca neagra si pantofi sport tip adidas.