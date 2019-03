Un detinut de la Jilava a evadat

Ziare.

com

Barbatul a reusit sa evadeze, sarind gardurile, in jurul orei 01:00, informeaza Realitatea TV.Acesta fusese condamnat la 10 ani de inchisoare pentru talharie, in regim semideschis.Autoritatile fac apel la cei care pot sa ofere informatii despre locul in care s-ar putea afla detinutul."In cazul in care detineti informatii care ar putea ajuta la identificarea sau capturarea detinutului va rugam sa contactati cea mai apropiata unitate de politie sau sa sunati la numarul de telefon 112. De asemenea, puteti contacta Penitenciarul Bucurestiul Jilava la telefon: (0256) 20200030, (021) 4570182, 021 4570654, 0757087957. Semnalmente detinut: Inaltimea (cm): 169, Tipul fruntii: ingusta, Tipul nasului: drept, Tipul ochilor: caprui, Tipul gurii: mica, Tipul barbiei: bilobata, Tipul urechilor: mijlocii d. t., Tipul fetei: dreptunghiulara, Tipul parului: gri intins, Tipul sprancenelor: arcuite, Tipul barbii: barba rasa, Tipul mustatii: nu poarta, Tipul corpolentei: atletica, Semne particulare: tatuaje pe umeri, purta geaca culoare maron, pantaloni tip jeans culoare maron si pantofi sport tip adidas culoare neagra", a transmis purtatorul de cuvant al Penitenciarului Bucuresti Jilava, comisar sef Cristian Erving Micu, intr-un comunicat.