Un detinut s-a sinucis in Penitenciarul Botosani

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Penitenciarului Botosani, miercuri, in jurul orei 23:30, personalul de supraveghere aflat in serviciu a descoperit la o camera de detinere un detinut care s-a sinucis prin spanzurare.A fost sesizat Serviciului de Urgenta Botosani, prin apel la numarul unic de urgenta 112, care s-a prezentat la sediul unitatii, constatand decesul persoanei in cauza, in jurul orei 23:40."In conformitate cu prevederile legale, s-a procedat la sesizarea Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, judecatorului de supraveghere a privarii de libertate si a fost anuntata familia persoanei condamnate", au precizat reprezentantii Penitenciarului Botosani.De asemenea, la nivelul unitatii de detentie a fost inceputa o ancheta interna pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului.