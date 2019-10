Un gardian sef le cerea detinutilor pana la 1.000 de euro pentru diverse servicii

Seful de penitenciar era si camatar

Agentul sef de penitenciar a fost condamnat de Tribunalul Bacau, ca prima instanta, la patru ani si 11 luni de inchisoare cu executare. In acelasi dosar a fost condamnata si concubina lui, pentru complicitate la luare de mita, ea fiind cea care prelua de la rudele detinutilor fie sume de bani, fie diverse obiecte.Instanta a retinut faptul ca, in schimbul sumei de 200 de euro, agentul de penitenciar a promis ca va interveni pe langa membrii comisiei intrunite la nivelul Penitenciarului Bacau, pentru o decizie favorabila in cazul unui detinut.De asemenea, agentul de penitenciar a cerut si un cuptor cu microunde de la un detinut si 600 de euro pentru trei zile de permisie."A solicitat in mod direct de la o persoana privata de libertate suma de 600 euro pentru a-l propune pentru permisia de trei zile (pretul cerut fiind de 200 euro pentru o zi), propunerea fiind efectuata la inceputul lunii februarie 2019, banii fiind primiti de inculpat indirect, prin intermediul concubinei sale", se arata in motivarea instantei.De la alt detinut, agentul de penitenciar a cerut bauturi alcoolice, in decembrie 2018, mai exact 17 litri de vin, patru litri de tuica si doi litri de visinata.Zilele de permisie nu erau singurele lucruri pentru care agentul cerea bani de la detinuti. El le ducea celor incarcerati si alte bunuri, de exemplu, telefoane mobile."Inculpatul a solicitat suma de 1.000 euro pentru introducerea unui telefon mobil in Penitenciarul Bacau, suma totala de 2.000 euro fiind primita de inculpat de la martorul M.G. in data de 16.03.2019, impreuna cu o cantitate de bauturi alcoolice, activitatea infractionala fiind surprinsa in flagrant de organele de urmarire penala", se mai arata in motivarea instantei.In timpul procesului, mai multi detinuti au depus maturie ca agentul de penitenciar ii favorizeaza si nu-i pune la munca pe cei care ii ofera diverse bunuri. Acestia au spus si ca le-a cerut tigari si mancare de la chioscul din penitenciar.Fata de ceilalti, care nu ii ofereau bani sau bunuri, agentul avea un comportament abuziv: ii punea la munca si in afara orelor de program, nu le dadea voie sa vorbeasca la telefon.Tot potrivit martorilor, detinutii stiau ca daca nu ii mai ofera ce pretinde, acesta putea sa ii transfere, sa le faca rapoarte de incident fara motiv, iar printre solicitari s-au numarat si telefoane mobile pentru el si concubina sa, dar si perechi de pantofi sport.Alte marturii arata ca barbatul lua acasa produse din gestiunea penitenciarului.Tot in motivarea instantei se arata ca angajatul ANP le dadea bani cu camata colegilor si lua o dobanda de 20% pentru sumele imprumutate."Incepand cu anul 2015 pana in luna martie 2019, inculpatul a dat bani cu dobanda catre mai multe persoane, percepand o dobanda de 20% lunar din suma imprumutata, facand acest lucru in mod frecvent, ca indeletnicire, desi nu este o persoana autorizata in acest sens", este explicat in documentul citat.Agentul sef de penitenciar nu a facut singur toate aceste lucruri, el era ajutat si de catre concubina sa, care se intalnea cu rudele detinutilor pentru a lua bani sau bunuri.In timpul cercetarilor, cei doi inculpati si-au recunoscut faptele.Decizia de condamnare data de Tribunalul Bacau nu este definitiva si poate fi contestata la o instanta superioara.