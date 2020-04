Un politist de la Jilava a fost confirmat cu COVID-19

LIVE

"Va informam ca, marti, 21.04.2020,Testarea specifica a survenit ca urmare a prezentarii unei stari febrile, simptomatologia indicata nemanifestandu-se in timpul exercitarii atributiilor de serviciu", transmite ANP intr-un comunicat de presa.Sursa citata precizeaza ca a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Ilfov, care a demarat o ancheta epidemiologica.In prezent, politistul se afla in izolare la domiciliu."In conformitate cu metodologia de interventie la nivel intern, s-a procedat la informarea Directiei de Sanatate Publica Ilfov si, in prezent, se identifica posibilii contacti ai angajatului.Politistul de penitenciare se afla la domiciliu, conform planificarii, din data de 13.04.2020. Precizam ca, pana la acest moment, nu se inregistreaza nicio alta confirmare de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la Penitenciarul Bucuresti-Jilava", se mai arata in comunicat.